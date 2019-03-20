Общество

42 тысячи жителей Псковской области сдавали нормы ГТО за последние 5 лет

24 марта исполняется 5 лет со дня подписания президентом Российской Федерации указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). За эти годы более 42 000 жителей Псковской области приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, из них 14 554 человека награждены знаками отличия ВФСК ГТО, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки.

В районах и городах области пройдут мероприятия, приуроченные к памятной дате подписания Указа и направленные на популяризацию комплекса ГТО. Программа мероприятий в каждом муниципальном образовании своя: день открытых дверей в муниципальном центре тестирования (выполнение нормативов Комплекса ГТО), массовые акции по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО «На рекорд!», муниципальные фестивали ВФСК ГТО среди всех категорий населения, соревнования среди семей по комплексу ГТО, праздничные мероприятия с вручением знаков отличия ВФСК ГТО.

В 2016 году на базе Псковского государственного университета проходил Межрегиональный образовательный форум «Навстречу ГТО», в котором приняли участие более ста студентов из разных городов России.

Напомним, на сегодняшний день комплекс ГТО основывается на принципах добровольности и доступности, оздоровительной и личностно-ориентированной направленности, обязательности медицинского контроля и учете региональных особенностей и национальных традиций.

Сегодня в основные дисциплины входят: челночный бег 3×10, бег 30, 60, 100 метров, бег 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 метров, прыжок в длину с места, тройной прыжок в длину с места и прыжок в длину с разбега, подтягивания на низкой (из виса лежа) и высокой (из виса) перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания), поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту (пресс), наклон вперед из положения стоя на полу или гимнастической скамье, метание спортивного снаряда в цель и на дальность, рывок гири 16 килограмов, плавание 10, 15, 25, 50 метров, бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1, 2, 3, 5, 10 километров, стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия из положения сидя и положения стоя и турпоход.