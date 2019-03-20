Общество

Великолучанина, занимающегося без договора страхования перевозкой людей, привлекли к ответственности

Великолукская прокуратура проверила ИП Корнеева М. В. на нарушение законодательства в сфере обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. В ходе проверки удалось установить, что у предпринимателя отсутствовал договор обязательного страхования пассажиров. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в самой муниципальной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что, по федеральному закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном», установлено обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозках любыми видами транспорта, в отношении которых действуют транспортные уставы или кодексы.

В этой связи прокуратурой города в отношении ИП вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 11.31 КоАП РФ и направлено для рассмотрения в ТО ГАДН по Псковской области обособленное подразделение Великих Лук.