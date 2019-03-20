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Общество

Пик весеннего половодья в Псковской области ожидается в начале апреля

21.03.2019 11:35|ПсковКомментариев: 0

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Псковской области признал готовность энергокомпаний региона к паводку. Заседание регионального штаба прошло в среду, 20 марта, под председательством руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева. В работе приняли участие представители энергетического комплекса региона, силовых и надзорных органов, профильных комитетов региональной администрации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, основным вопросом повестки дня штаба стала готовность электроснабжающих организаций региона к прохождению весеннего паводкового периода, а также организация взаимодействия с региональными органами власти, органами местного самоуправления и дежурными службами МЧС в случае возникновения нештатных ситуаций.

По словам первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгения Сычева, исходя из сложившихся гидрометеорологических условий и ориентируясь на прогноз погоды, половодье в этом году ожидается достаточно затяжным. При вскрытии рек возможно образование заторов льда в нижнем течении рек Великая, Ловать, Плюсса, которые могут способствовать дополнительному подъему уровней воды. Прохождение пиков весеннего половодья ожидается на территории Псковской области в третьей декаде марта - первой декаде апреля.

По состоянию на 20 марта 2019 года уровни воды в реках и на Псковском и Чудском озерах ниже среднемноголетних значений для данного периода. Вскрытие льда здесь прогнозируется в третьей декаде апреля.

Как рассказал главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Андрей Кузьмин, персонал, оборудование и техника предприятия готовы к предотвращению чрезвычайных ситуаций в работе электросетевого комплекса в условиях паводка. Проводится постоянный мониторинг состояния энергообъектов, расположенных в зонах возможного подтопления.

Специалисты производственных отделений электрических сетей заранее проверили системы оповещения и готовность к работе систем водоудаления, стационарных и передвижных насосов для откачки воды с подстанций, специальной техники для доставки ремонтных бригад, материалов и оборудования к местам возможного осуществления аварийно-восстановительных работ. В общей сложности на предприятии имеется 333 автомобиля повышенной проходимости, 12 снегоболотоходов и два катера. С персоналом проведены целевые инструктажи по производству необходимых работ и переключений в распределительных сетях, находящихся в возможных зонах подтоплений.

О подготовке к весеннему паводку доложили также представители филиала «ОГК-2» «Псковская ГРЭС», Псковской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции поэнергообеспечению филиала ОАО «РЖД», «Новгородско-Псковского» РЭС АО «Оборонэнерго».

Решением Штаба, работа электроснабжающих организаций региона по подготовке к паводковому периоду признана удовлетворительной. Штаб призвал к дальнейшему взаимодействию по предупреждению аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения все электроснабжающие организации, дорожные службы, предприятия ЖКХ и ГУ МЧС России по Псковской области.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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