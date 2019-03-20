Общество

Начальник управления Росгвардии по Псковской области: В 2019 году одна из главных задач - обеспечение безопасности на Ганзейских днях

Сотрудниками спецподразделений СОБР и ОМОН в Псковской области в 2018 году по заданиям правоохранительных органов проведено более 280 спецмероприятий.

Управление Росгвардии участвовало в обеспечении мер безопасности на территории Псковской области, проведении различного уровня выборов, чемпионата мира по футболу в Петербурге.

В 2019 году одна из главных задач - обеспечение безопасности на Ганзейских днях. Об этом сообщил сегодня, 21 марта, на пресс-конференции начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов.

При содействии сотрудников спецподразделений задержано свыше 50 граждан по подозрению в совершении преступлений, за административные правонарушения - 180 граждан, находящихся в розыске - 2.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что сотрудниками Росгвардии в 2018 году изъято 88 г наркотиков, 30 взрывных устройств, 17 единиц огнестрельного оружия, более 2000 штук боеприпасов.

Отметим, что пресс-конференция начальника управления, показательные выступления бойцов СОБР, а также выставка вооружения прошли в честь Дня войск национальной гвардии РФ.