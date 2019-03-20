Общество

Пыталовский суд обязал предоставить жилье сироте

Прокуратурой Пыталовского района в связи с обращением лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей проведена проверка, в ходе которой установлено, что право гражданина на гарантированное ему государством жилое помещение в настоящий момент не исполнено.

В связи с этим в Пыталовский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию района предоставить благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения, отвечающее санитарно-техническим требованиям, имеющее площадь не менее 25 квадратных метров на территории города Пыталово.

Решением суда заявленные требования удовлетворены в полном объеме, фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, сиротой считается несовершеннолетнее лицо, лишенное попечения биологических и приемных родителей. Поддержка детей-сирот является приоритетным направлением общегосударственной помощи. Главной задачей государства является обеспечение детей сирот всеми необходимыми благами до достижения совершеннолетия. Дети имеют право на льготы и пособия, а также возможность получения бесплатного жилья от государства.