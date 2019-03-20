Общество

Команда Порховского района победила в первом межмуниципальном этапе областного фестиваля ГТО

В Псковской области стартовал областной зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Первые межмуниципальные соревнования прошли 19 марта в Печорах. В них приняли участие 11 команд, в составе которых выступали как школьники, так и взрослые. В соревнованиях победила команда Порховского района, набрав 1558 очков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

На параде открытия участников приветствовал Глава Печорского района, обладатель золотого знака отличия комплекса ГТО Дмитрий Сопотов.

В программу соревнований входили 4 вида: наклон вперед с прямыми ногами, стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, у мальчиков, юношей и мужчин - подтягивание на высокой перекладине (альтернатива: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, для V и последующих ступеней - рывок гири), у девушек - сгибание и разгибание рук в упоре лежа, а так же бег на 1, 1.5, 2 и 3 километра.

В соревнованиях победила команда Порховского района, которая набрала 1558 очков, «серебро» у команды Дновского района (1415 очков), 3 место заняла команда Печорского района (1392 очка). Команды-призеры соревнований, а также команды, занявшие 4 место (Псковский район - 1379 очков) и 5 место (Палкинский район - 1312 очков) примут участие в финальных соревнованиях Фестиваля, которые пройдут 16-17 апреля в Пушкинских Горах.

Межмуниципальные соревнования областного зимнего Фестиваля ВФСК ГТО, на которых будут соревноваться команды южных районов области, пройдут в четверг, 21 марта, в Новосокольниках