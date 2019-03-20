Общество

На руках у жителей Псковской области находится порядка 43 тысяч единиц оружия

В Псковской области на учете состоит более 23 тысяч человек, у которых на руках порядка 43 тысяч единиц оружия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил сегодня, 21 марта, на пресс-конференции начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов.

В ходе контроля за оборотом оружия сотрудниками Росгвардии совместно с полицией осуществлено более 21 тыс. проверок условий хранения гражданского оружия. За нарушение к ответственности привлечено 886 граждан, также аннулировано 142 лицензии и разрешения на право владения оружием.

С руководителями охранных организаций также проводится активное сотрудничество, в марте был проведен координационный совет.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что проводятся проверки объектов, охраняемых частными охранными организациями. В этой сфере выявлено 64 нарушения, изъято 35 единиц служебного оружия, 712 патронов. К административной ответственности за нарушения в сфере частной охранной деятельности привлечено 64 должностных лица.

«Небезучастно наше подразделение в проведении патриотических мероприятий, проведен 21 урок мужества в образовательных учреждениях, сотрудничаем с областным центром семьи, работаем в детских лагерях, данную работу продолжим в этом году. В целом, в 2018 году работали результативно, самое важное, что без потерь», - заключил руководитель Росгвардии.

После окончания пресс- конференции начальника Росгвардии, бойцами СОБР были проведены показательные выступления, а также представлена выставка оружия.