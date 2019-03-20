Общество

И.о. руководителя псковского управления Росреестра провел личный прием граждан в приемной президента

Согласно графику, утвержденному полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 19 марта, исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Псковской области Владимир Полукошко провел личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Росреестра по Псковской области, на прием обратился один заявитель по вопросу снижения кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества.

В ходе приема заявителю даны разъяснения по существу вопроса, в частности разъяснен порядок обращения в комиссию по рассмотрению споров о результатах кадастровой стоимости и сообщен перечень документов, необходимых для обращения в вышеуказанную комиссию, созданную при управлении Росреестра.