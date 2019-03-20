Общество

В Великих Луках бездомных обследовали на туберкулез

В Великих Луках в преддверии Дня борьбы с туберкулезом местное отделение Российского Красного Креста традиционно предоставило возможность лицам без определенного места жительства в передвижном флюорографе обследоваться на наличие заболевания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Большинство из них самостоятельно никогда не обследуются, а это очень важно посмотреть, есть ли в этой среде больные туберкулезом, выявить их, привлечь к лечению. Главный стимул для лиц БОМЖ участвовать в нашей акции - это, конечно же, продуктовый набор. Они знают, что смогут прийти к нам получить еду и найти себе какую-то новую одежду», - сообщила руководитель Великолукского отделения Общероссийской общественной организации «Красный Крест» Галина Парфененкова .

В этом году для бездомных подготовили более 80 наборов с необходимыми продуктами.

Напомним, всемирный день борьбы против туберкулеза отмечаемая ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В 1993 году туберкулез был объявлен глобальной проблемой. Целью Всемирного дня борьбы является повышение осведомленности о глобальной эпидемии ТБ и усилиях по ликвидации этой болезни.