Общество

Коммунист Дмитрий Михайлов собирается отрабатывать 20 часов обязательных работ на весеннем субботнике

Второй секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов еще не приступал к отработке 20 часов общественных работ, к которым его вместе с двумя однопартийцами приговорили за организацию несанкционированного митинга и нарушение правил проведения одиночного пикета. Об этом коммунист сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я еще не выполнил часы, у меня еще много времени. Как раз в апреле-мае будет много уборки, субботники», - пояснил гость студии.

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Дмитрий Михайлов также еще раз высказал мнение о том, что органы внутренней политики администрации Псковской области не так трактовали действия коммунистов 7 февраля. «Они подталкивают к тому, что мы якобы проводили публичное мероприятие, а не одиночный пикет. Но я до сих пор сторонник того, что как депутат и публичная личность проводил встречу с избирателями», - пояснил Михайлов.

Он также напомнил, что приговор Псковского городского суда о назначении коммунистам административного наказания был обжалован, но в итоге оставлен в силе. «Но у нас есть возможность подать в Верховный суд. Мы еще подумаем - вернуться назад или идти вперед», - заключил гость студии.

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При этом он частично согласился с тем, что подобного рода выпады, связанные с исками в отношении коммунистов, являются дополнительными сигналами оппозиционерам со стороны администрации региона, чтобы они «не заходили за красные флажки». «К сожалению, власти определили красные флажки, и есть оппозиционные политики, которые за них не заступают. А мы с удовольствием пользуемся «10-минутками гнева» перед началом сессий областного Собрания, чтоб осветить проблемные вопросы и место нашей страны в мировом рейтинге,... и за это получаем», - резюмировал Дмитрий Михайлов.