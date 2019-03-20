Общество

Начальник УФСИН России по области и глава Псковского района обсудили вопросы взаимодействия

Сегодня состоялась рабочая встреча начальника УФСИН России по Псковской области Юрия Лымаря и главы Псковского района Натальи Федоровой, на которой обсуждались вопросы взаимодействия в производственной сфере и благоустройства муниципалитета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На встрече также присутствовали: первый заместитель главы Псковского района Владимир Кузь, главный инженер аппарата Управления Андрей Один, временно исполняющий обязанности начальника ИК-4 Сергей Князев, сотрудники экономической и производственной службы регионального УФСИН.

Юрий Лымарь представил Наталье Федоровой каталог выпускаемой продукции, которую исправительные учреждения Псковской области готовы произвести для нужд Псковского района. В их числе: пешеходные ограждения, автобусные остановки, скамейки и прочие изделия из металлообработки. Кроме того, ведомство имеет промышленные мощности для изготовления тротуарной плитки и различных изделий из деревообработки.

Участники встречи пришли к соглашению по проработке, в первую очередь, наиболее важных вопросов и планированию взаимовыгодного сотрудничества в текущем году.

В завершении беседы, глава администрации предложила сотрудникам ИК-4 УФСИН России по Псковской области (Середка) взять шефство за близлежащими братскими захоронениями и совместными усилиями поддерживать порядок у памятных мест.