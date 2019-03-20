Горы мусора на псковских кладбищах предрекает на Пасху коммунист Дмитрий Михайлов

Горы мусора на псковских кладбищах предрекает на Пасху второй секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«Уборка кладбищ сейчас полностью отсутствует, в апреле мы будем отмечать Родительскую субботу, Пасху, и люди традиционно будут приходить на кладбища. А раз подрядчиков нет, то они не убираются, и 28 апреля мы получим горы мусора», - констатировал гость студии.
«Такие проблемы мы озвучиваем и пишем письма в адрес властей. Может, они гневные, а как еще обозначить проблему? Только так. Встречаться с избирателями, фиксировать обозначенные проблемы и писать депутатские запросы», - добавил коммунист.
Также он сообщил, что на кладбище «Крестовское» в деревне Белый Мох уже начали осуществлять захоронение «в санитарной зоне, ближе к дороге». «Так нельзя. Хотят отсрочить коллапс на два месяца, думая, что откроют вторую очередь, но так не будет», - полагает Дмитрий Михайлов.