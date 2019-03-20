Общество

Псковский Красный Крест проводит ряд мероприятий в канун Всемирного дня борьбы с туберкулезом

Цикл занятий, профилактическое обследование населения и спортивный праздник Псковский Красный Крест проводит в канун Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечают в мире 24 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Красном Кресте.

Вчера передвижная мобильная группа проекта «Здоровым быть стильно!» стала участником выездного профилактического обследования, организованного Опочецкой межрайонной больницей в Красногородском районе.

Программа визита мобильной группы включала в себя, как мотивацию населения для прохождения обследования и информационные занятия для молодежи, так и разъяснительную работу, и вручение поощрения за прохождение флюорографии.

К началу работы передвижного медицинского комплекса у здания Администрации волости собралось немало жителей деревни, желающих позаботиться о своем здоровье и пройти лучевое обследование.

Пока шла техническая подготовка медицинского комплекса к работе участники передвижной мобильной группы Красного Креста вели разъяснительную работу среди населения о необходимости регулярного обследования, а также рассказывали о том, какую угрозу несет для человека вовремя не выявленный туберкулез. Все присутствующие получили информационные печатные материалы о правилах профилактики туберкулеза.

За время работы передвижного медицинского комплекса «Лучевая диагностика» 66 жителей деревень Кресты и Треньки прошли профилактическое обследование и получили небольшую продуктовую поддержку за проявленную ответственность о своем здоровье.

А со старшеклассниками Покровской средней школы и Красногородской «Агрошколы» состоялся серьезный разговор о профилактике туберкулеза. Волонтеры и сотрудники Псковского Красного Креста в понятной и доступной форме рассказали о профилактике туберкулеза и о последствиях табакокурения. Был продемонстрирован документальный фильм о туберкулезе, который произвел на всех участников встречи сильное впечатление. Подростки с большим вниманием воспринимали информацию о туберкулезе и обсуждали возможные методы профилактики, такие как отказ от курения, ведение спортивного образа жизни и соблюдение норм гигиены.

Проведенный урок здоровья помог участникам встречи сформировать правильную позицию по отношению к здоровому образу жизни и выстроить для себя культуру поведения, направленную на борьбу с туберкулезом и другими социально значимыми заболеваниями. Подводя итоги, участники встречи заявили о том, что Здоровый образ жизни – модный и популярный тренд среди молодежи. А полученная информация на встрече мотивирует многих подростков на ведение активного и здорового образа жизни и отказ от вредных привычек.

Подтверждением этому завтра, 22 марта, в Великих Луках соберутся 8 команд подростков из образовательных организаций и станут участниками традиционного спортивного праздника-конкурса «Здоровым быть стильно!», где продемонстрируют свою приверженность к занятиям спорта.

Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.