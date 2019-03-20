Общество

Памятный знак малолетним узникам собираются установить в псковском сквере Павших борцов

В псковском сквере Павших борцов собираются установить памятный знак малолетним узникам, погибшим в фашистских концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного содержания в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий проект решения Псковской городской Думы опубликован на официальном сайте муниципалитета.

С ходатайством об установке знака обратилась общественная комиссия по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и разработке обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

Вопрос по памятному знаку будет рассмотрен в формате сессии Псковской гордумы с утверждением его эскиза и текста надписи.