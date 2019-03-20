Общество

В Псковском Фонде социального страхования подвели итоги работы за 2018 год

Сегодня в Псковском региональном отделении Фонда социального страхования состоялось итоговое расширенное заседание Координационного совета, в работе которого приняли участие представители органов власти, контролирующих органов, социальной защиты населения, регионального отделения Центрального банка РФ, бюро медико-социальной экспертизы, Торгово-промышленной палаты Псковской области, а также объединений профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Фонда социального страхования.

На заседании были подведены итоги работы регионального отделения за 2018 год. В ходе отчетного доклада, управляющий региональным отделением Владимир Гоголев отметил: «Нашей основной задачей остается безусловное исполнение социальных обязательств перед жителями Псковской области в рамках полномочий. Это - обеспечение гарантированных государством пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховое обеспечение пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Он рассказал, что на учете в Псковском отделении Фонда соцстрахования состоят 16 804 страхователя – это предприятия и организации, с численностью работников свыше 180 тысяч человек. В 2018 году общий объем доходов по двум видам страхования превысил 1,5 миллиарда рублей, что на 177,6 миллионов больше, чем в 2017 году. Полученные доходы направлены на выплаты ряда пособий, гарантированных государством.

Так, расходы на обеспечение временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 1,5 миллиарда рублей. На пособия по беременности и родам израсходовано 236,9 миллиона рублей, пособия при рождении ребенка – 53,1 миллиона рублей, по уходу за ребенком до 1,5 лет - 332,3 миллиона.

За счет средств обязательного социального страхования назначено и выплачено 2359 единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. На эти цели направлено 1,5 миллиона рублей.

Выплаты пособий работающим гражданам по временной нетрудоспособности выросли в 2018 году на 115,2 миллионов рублей и в целом превысили 876 миллионов.