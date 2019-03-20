Общество

Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде

Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников. Об этом предупредил научный руководитель метеорологов Роман Вильфанд в четверг, 21 марта.

«Не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трех лет, бывают заморозки», - приводит слова синоптика «РИА Новости».

Вместе с тем он признал, что серьезно говорить о температуре в мае пока нельзя, поскольку существует теоретически доказанное ограничение на прогнозирование деталей погоды.

Между тем специалисты Гидрометцентра ожидают, что предстоящее лето в России будет теплее обычного.