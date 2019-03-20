Общество

В Псковской области страховыми признано 117 случаев на производстве за 2018 год

По страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний расходы на единовременные выплаты пострадавшим в 2018 году в Псковской области составили более 9 миллионов рублей, на ежемесячные страховые выплаты – 118 миллионов. В настоящее время в региональном отделении Фонда состоят на учете и получают страховое обеспечение - 1 508 пострадавших, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Фонда социального страхования.

В 2018 году страховыми признано 117 случаев на производстве (в том числе со смертельным исходом - 10, с тяжелым исходом - 19, легких случаев - 81 и профзаболеваний - 7). По сравнению с 2017 годом уровень производственного травматизма по количеству страховых случаев и профессиональных заболеваний уменьшился на 14,6%.

На финансирование предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний региональным отделением Фонда в 2018 году было направлено порядка 18,6 миллионов руб. На медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию такой категории граждан - более 34 миллионов рублей.

За отчетный период 18 пострадавших на производстве были обеспечены специализированным автотранспортом «Лада Гранта 21907» c адаптированными органами управления. Расходы на эти цели составили 8, 5 миллионов рублей.