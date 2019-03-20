Общество

Предприятиям ЖКХ Псковской области компенсировали выпадающие доходы

С начала 2019 года уже 47 предприятий ЖКХ Псковской области получили более 190 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

В пресс-службе ведомства также отметили, что более 440 миллионов рублей запланировано в бюджете Псковской области на 2019 год на субсидии муниципальным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на компенсацию выпадающих доходов в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, в администрации добавили, что наиболее сложная финансово-экономическая ситуация сложилась на предприятиях ЖКХ Великолукского, Куньинского и Струго-Красненского районов. Государственный комитет по строительству и ЖКХ совместно с ОАО «Псковэнергоагент» разрабатывает меры по погашению задолженности предприятий этих муниципалитетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Кроме того, осуществляется сбор предложений от органов местного самоуправления по строительству и модернизации систем теплоснабжения в целях повышения эффективности деятельности предприятий.

На данный момент проработаны мероприятия по оптимизации систем теплоснабжения Великолукского и Плюсского районов. Рассматривается возможность передачи в концессию объектов теплоснабжения Невельского, Печорского и Пыталовского районов.

Напомним, в прошлом году 49 муниципальных предприятий ЖКХ получили субсидии на компенсацию межтарифной разницы в размере порядка 528 миллионов рублей.