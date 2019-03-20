Общество

Почти 174 млн потратил Псковский Фонд социального страхования на оборудование для инвалидов

В 2018 году отделение Фонда социального страхования по Псковской области выполняло задачи по государственному обеспечению льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда.

Всего было приобретено 688 путевок на санаторно-курортное лечение на сумму 15,5 миллионов рублей, в том числе 456 путевок – в местные здравницы. Всего путевки получили 552 человека, в том числе 87 детей-инвалидов и 49 инвалидов первой группы с сопровождением.

Гражданам с ограниченными возможностями, проживающим на территории региона, было выдано более 2,4 миллионов изделий различных наименований - от абсорбирующего белья до сложных протезных изделий на сумму 173,7 миллиона рублей. Псковским региональным отделением было закуплено 657 кресел-колясок различных модификаций, в том числе улучшенные кресла-коляски модели «Старт» компании ОТТО БОКК Мобилити», которые получили 192 инвалида.

Всего средствами реабилитации в 2018 году было обеспечено порядка 7,8 тысяч инвалидов, обратившихся в региональное отделение. Специалистами организации было удовлетворено более 26 тысяч заявок граждан. Процент выполнения заявок за истекший год по Псковской области составил 87,6% , по Северо-Западному Федеральному округу – 86,2%.

До сих пор волнующей темой для людей с ограниченными возможностями остается качество изделий, поставляемых по государственным контрактам. Так, в прошлом году, региональное отделение из-за неоднократных нарушений условий госконтрактов недобросовестными поставщиками было вынуждено в одностороннем порядке отказаться от их исполнения по ряду видов ТСР.

В этом случае инвалиды воспользовались предусмотренной законодательством возможностью компенсации стоимости самостоятельно приобретенных технических средств реабилитации по цене, которая была установлена последним исполненным в полном объеме контрактом. В результате в 2018 году компенсация за самостоятельно приобретенные 158 тысяч ТСР составила порядка 20,5 миллионов рублей.

В 2018 году Псковское отделение ФСС продолжило свое участие в реализации пилотного проекта «Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов», призванного улучшить систему оповещения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким семьям специалистами отделения были направлены информационные письма, в которых законные представители детей были извещены о видах, сроках, способах доставки технических средств реабилитации. В результате за прошедший год было удовлетворено 2,8 тысяч заявок, 671 ребенок обеспечен техническими средствами реабилитации на сумму 28,9 миллионов рублей. Дети получили более 367 тысяч изделий.