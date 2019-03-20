Общество

В Великолукском филиале университета путей сообщения выявлены нарушения при оказании услуг питания

Великолукской транспортной прокуратурой в Великолукском филиале ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» проведена проверка исполнения законодательства при организации питания студентов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, установлено, что вопреки требованиям Санитарно-эпидемиологических правил, в столовой образовательного учреждения используется посуда со сколами, в холодильниках отсутствуют термометры; оплата по договорам на поставку продуктов производится несвоевременно.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой директору филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.