Общество

Названы самые «трудолюбивые» регионы России

Росстат проанализировал среднюю фактическую продолжительность рабочей недели занятого населения в разных регионах России и пришел к выводу, что самым «трудолюбивым» субъектом стал город Севастополь, сообщает РБК.



Федеральная служба проанализировала данные за третий квартал 2018 года и пришла к выводу, что ​в крымском городе федерального значения работают в среднем 39 часов в неделю. За Севастополем следуют Калмыкия, Воронежская и Еврейская автономная области (38,8 часа), Владимирская и Ростовская области (38,7 часа).



Меньше всего работают в республике Алтай (32,9), Карелии (33,4) и в Республике Коми (34,1).



Отличается продолжительность работы и по гендерному признаку, отмечают в ведомстве. По данным Росстата, мужчины в среднем работают дольше женщин - 38,7 против 35,4 часа в неделю.