Общество

Псковская таможня: телефон доверия всегда готов к приему сообщений

С начала 2019 года на «телефон доверия» Псковской таможни поступило 15 сообщений. Все без исключения обращения на «телефон доверия» рассматриваются руководством таможни в обязательном порядке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе таможни.

Псковская таможня напоминает, что номер «телефона доверия» Псковской таможни +7 (8112) 692 295 работает круглосуточно. Прием обращений абонентов, поступающих по телефону, осуществляется в автоматическом режиме. Телефонный аппарат оборудован автоматическим определителем номера и автоответчиком. За соблюдение конфиденциальности полученных сведений по «телефону доверия» должностные лица, работающие с информацией, несут персональную ответственность. Каждое обращение на регистрируется, по каждому обращению оперативно принимаются правомерные решения.

Также таможня обращает внимание, что с начала функционирования «телефона доверия» линия приема сообщений ни на минуту не прекращала своей работы, телефон всегда исправен и готов к приему звонков.

Напомним, что «телефон доверия» - канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях получения дополнительной информации для совершенствования деятельности таможенных органов Российской Федерации, оперативного реагирования на нарушения в сфере таможенного дела, коррупционные и другие правонарушения, совершаемые должностными лицами и работниками таможенных органов Российской Федерации, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.