Общество

Масштабный сбой на серверах МВД ограничил работу полиции, ГИБДД и миграционной службы

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Россияне не могут получить водительские удостоверения и миграционные услуги 21 марта из-за технического сбоя на серверах МВД России. Кроме того, не работают сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) и других подразделений.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, в аппаратно-программном комплексе «Официальный сайт МВД России» ведутся регламентные работы по совершенствованию аппаратного программного обеспечения. Источник агентства подтвердил, что в настоящее время в некоторых миграционных подразделениях и в Госавтоинспекции невозможно получить ряд услуг, в том числе по выдаче водительских удостоверений

В свою очередь, источник «Коммерсанта» уточняет, что не работает большинство сервисов, являющихся частью информационной системы ИСОД МВД. Федеральная информационная система (ФИС) ГИБДД является частью ИСОД - в случае неполадок отключается и она. За функционирование ИСОД отвечает департамент информационных технологий МВД. Из-за сложившейся ситуации региональные УГИБДД пока не могут выносить штрафы, так как невозможно по номеру пробить через ФИС автовладельца, поясняет газета.

Подобный масштабный сбой информационной системы МВД наблюдался весной 2017 года во время атаки вируса-вымогателя WannaCry, позже сбои фиксировались еще несколько раз. В частности, осенью 2018 года ГИБДД не смогла вынести более 5 млн штрафов за нарушения ПДД. СКР расследовал дело о злоупотреблениях при проектировании и монтаже ИСОД, но закрыл его за недостатком доказательств. Одним из главных фигурантов дела был экс-гендиректор НПО МВД РФ «Спецтехника и связь» (СТиС) Андрей Нечаев.