Общество

Правовой комитет Псковской гордумы одобрил инициативу областного Собрания о сквере Народовластия

Сегодня, 21 марта, состоялось заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы под председательством депутата Эдуарда Белова. В мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, его заместитель Владимир Воробьев, начальники органов и структурных подразделений города администрации города, представители общественности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, члены комитета рассмотрели и внесли в повестку предстоящей 21-й сессии вопрос о назначении публичных слушаний по проекту изменений в устав Пскова. Внесение изменений инициировано прокуратурой города на основании письма управления Минюста РФ по Псковской области в связи с приведением в соответствие с изменившимся федеральным законодательством в части назначения и проведения публичных слушаний. Как пояснила начальник отдела по правовым вопросам и нормотворческой деятельности аппарата Псковской городской Думы Наталья Шикун, в представленном членам комитета проекте учтены все изменения федерального законодательства, по нему получено положительное заключение прокуратуры. Поправки были поддержаны на заседании комитета, и на 23 апреля назначены публичные слушания по данному вопросу.

Далее члены комитета внесли изменения в некоторые муниципальные правовые акты, касающиеся изменения в составе советов и комиссий, утвержденных Псковской городской Думой. Изменения, которые вносятся в связи с кадровыми изменениями в администрации Псковской области и в органах местного самоуправления Пскова, были одобрены на заседании комитета и внесены в повестку мартовской сессии Псковской гордумы.

Также члены комитета согласовали вопрос об установлении границ территориального общественного самоуправления (ТОС) «Подвышинское» по обращению инициативной группы жителей дома №93а по ул. Юбилейной. Окончательное решение по этому вопросу вынесут депутаты на ближайшей сессии, которая состоится в конце марта.

В ходе заседания члены комитета заслушали информацию администрации города по выполнению мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Из доклада сотрудника комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Анатолия Ожигина стало известно, что в 2018 году на данную программу было предусмотрено 5 млн 382 тыс рублей, израсходовано 91,7% или 4 млн 934 тыс рублей. Большая часть средств была направлена на оплату работы отрядов ДНД.

Кроме того, на заседании комитета была одобрена инициатива Псковского областного Собрания, поддержанная общественной комиссией по переименованию улиц в Пскове, о присвоении скверу на пересечении улиц Л. Поземского, Труда и Волкова имени Народовластия. Отмечалось, что в рамках реконструкции улицы Л.Поземского запланировано благоустройство этого сквера. Депутаты также одобрили установку памятного знака малолетним узникам, погибшим в фашистских концлагерях, в сквере Павших борцов за счет бюджетных средств.

В заключение депутаты решили внести в повестку 21-й сессии для принятия решения заявление депутата Дениса Иванова об исключении его из состава земельного комитета Псковской городской Думы и включении в состав думского комитета по ЖКХ и благоустройству.