Общество

29 единицы оружия изъяли псковские росгвардейцы в марте в рамках профилактической операции

В целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия, в марте на территории Псковской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией, проведено более 450 проверок условий хранения оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, за нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия, составлено 33 административных протокола. Изъято 29 единиц гражданского оружия.



В ходе проверки владельцев гражданского оружия, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.