Общество

Фольклористы со всей области соберутся на фестиваль «Псковские жемчужины»

Областной фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» пройдет с 28 по 30 марта в Пушкинских Горах. Организатором мероприятия выступит Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» при поддержке комитета Псковской области по образованию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В фестивале примут участие фольклористы из Пскова, Великих Лук, Опочки, Красногородска и Печор. Некоторые ансамбли на сцене более 10 лет. В жюри фестиваля, помимо местных специалистов, войдет кандидат искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Евгения Редькова.

Для участников будут проводиться мастер-классы и вечерки с играми, танцами и шутками. Организаторами вечерок станут сами дети. Областной фольклорный фестиваль пройдет на базе отдыха «Пушкиногорье». Его главная цель - изучение детьми традиций Псковской области, выявление творчески одаренных детей.