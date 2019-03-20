Общество

Псковские педагоги и студенты победили во Всероссийском конкурсе имени Л. С. Выготского

Псковские педагоги и студенты вошли в число победителей Всероссийского конкурса имени Л. С. Выгосткого. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской обалсти.

По итогам состязаний были определены победители в 2-х номинациях: 193 педагога и 73 студента.

В числе победителей - 2 работника дошкольного образования из Пскова. Это воспитатель дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии Ирина Макова и музыкальный руководитель дошкольного отделения «Лесовичок» Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Ирина Галковская.

Педагоги разработали и представили на суд жюри конкурса проекты «Игрушка: вчера, сегодня, завтра» и «Играем все вместе», реализующие ценности гуманистической педагогики, психологии и отвечающие критериям авторской новизны, результативности и тиражируемости, что делает их уникальными.

В числе победителей среди студентов - студентки факультета образовательных технологий и дизайна Псковского государственного университета Наталья Федина и Ульяна Морозова. Конкурсантам было предложено найти лучшее практическое решение кейса в области дошкольного образования.

Во Всероссийском конкурсе имени Л. С. Выготского приняли участие 4 тысячи 554 человека. Среди них - педагоги дошкольного образования, работающие с детьми от 2 месяцев до 7 лет, и студенты выпускных курсов вузов и ссузов по направлениям педагогические и гуманитарные науки, имеющие опыт работы с детьми.

На реализацию и развитие своих проектов победители конкурса получат денежные призы. Общий объем финансовой поддержки составляет 30 миллионов рублей.

Всероссийский конкурс имени Л. С. Выготского направлен на поиск, поддержку и популяризацию ярких, творческих российских специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать, применять и распространять современные педагогические практики. Организатором конкурса выступает Рыбаков Фонд - частная семейная филантропическая организация, основанная в 2015 году для влияния на социально-образовательные экосистемы.

Лев Семенович Выготский (1896 - 1934) - советский психолог, основатель марксистской исследовательской традиции изучения высших психологических функций, которая стала известна начиная с критических работ 1930-х годов как «культурно-историческая теория» в психологии.