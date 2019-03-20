Общество

Псковское региональное отделение «Союза машиностроителей России» наградило лучшего сотрудника завода АДС

Сегодня, 21 марта, советник куратора Псковского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Евгения Козупица наградила ценным подарком лучшего сотрудника Псковского завода аппаратуры дальней связи (АДС) по итогам года. Им стала начальник хозяйственного отдела Любовь Савко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения «Союза машиностроителей России».

Любовь Савко работает на заводе с 1982 года. С 1985 года она трудится - бессменным начальником хозяйственного отдела. В 2002 году ей присвоено звание Ветеран труда, в 2009 году - благодарность за безупречную работу на заводе. В 2012 году получила грамоту за 30 лет добросовестной работы.



Как отметила Евгения Козупица, «Союз машиностроителей России» всегда готов оказать поддержку активным и инициативным работникам заводов и промышленных предприятий. «Сегодня важным проектом, реализуемым в нашей стране, является программа «Цифровое телевидение в каждый дом». Поэтому мы дарим самому ответственному сотруднику завода АДС приставку для транслирования цифрового телевидения на тех устройствах, которые его не поддерживают», - сказала она.



Отметим, что в состав «Союза машиностроителей России» входит большое количество заводов, промышленных предприятий, общественных объединений, некоммерческих организаций. У Союза множество зарубежных партнеров, среди которых «Союз немецких машиностроителей», «Федерация национальных ассоциаций машиностроительных и смежных областей промышленности Италии», «Федерация машиностроения Франции» и другие.

Куратором Псковского регионального отделения «Союза машиностроителей России» является депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский. Завод АДС – один из первых, кто вступил в региональный Союз.

