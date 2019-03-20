Общество

В Псковской области Россельхознадзор запретил ввоз около 19 тонн французских сливок

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз 18,9 тонн пастеризованных сливок. Молочная продукция, произведенная французским предприятием, следовала автомобильным транспортом в Республику Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторами Управления выявлено отсутствие информации о номере пломбы на грузовом отсеке транспортного средства, которая должна быть указана в ветеринарном сертификате на экспортируемый из Европейского союза товар. Также обнаружено, что на маркировочных этикетках сливок отсутствовала информация на русском языке и на государственных языках стран-членов Таможенного союза.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.