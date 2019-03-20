Общество

Александр Козловский провел встречу с великолукскими школьниками в Госдуме

Вчера, 20 марта, в Государственной Думе РФ состоялась экскурсия для великолукских учащихся лицея №11 и гимназии имени С.В. Ковалевской. Ребята посмотрели, как проходят пленарные заседания, посетили холл каждой политической фракции. Кроме того, за круглым столом обсудили проблемы молодежной политики с депутатом Государственной Думы от Псковской области Александром Козловским, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

По окончании экскурсии ребята отметили, что это было одно из самых незабываемых путешествий в их жизни. «Сегодня мы получили очень много полезной информации, которая нам обязательно пригодится в будущем. Больше всего нам понравился правительственный час, на котором выступал министр труда и социальной защиты Максим Анатольевич Топилин», — сказали они.