Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН прошли региональные юношеские военно-патриотические чтения

Региональные юношеские военно-патриотические чтения, соорганизатором которых выступил Псковский филиал академии, собрали в образовательной организации более 120 курсантов, студентов и школьников Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Участников чтений приветствовали заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Юлия Михайлова, священник воинского храма святого Александра Невского в Пскове, помощник командира 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии протоиерей Александр Цыганов, заместитель директора областной библиотеки для детей и юношества имени В.А. Каверина Ирина Осадчая. Организаторы патриотического мероприятия пожелали всем успешной и плодотворной работы.

В рамках чтений в вузе состоялась юношеская конференция, включавшая в себя работу двух секций, одна из которых – «Вспомним всех поименно»: псковичи в военных конфликтах середины ХХ – начала ХХI вв.» – была посвящена 140-летию образования уголовно-исполнительной системы и прошла с участием бойца отдела специального назначения «Тайфун» УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Василия Михайлова.

В работе второй секции «Псковичи в Афганской войне», приуроченной к 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан, приняли участие ветераны этого вооруженного конфликта Александра Фролова и Геннадия Голубкова.

Кроме конференции, была организована экскурсия по территории Псковского филиала академии: студенты и школьники познакомились с музейной экспозицией, посвященной истории образовательной организации, посетили выставку оружия и учебные аудитории.

Региональные юношеские военно-патриотические чтения завершатся подведением итогов областного конкурса творческих работ «Бой отвагу любит: Отечественная война 1812 года».