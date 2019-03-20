Общество

Презентации Полистовского заповедника прошли в Великих Луках

Сегодня, 21 марта, великолукские студенты и школьники познакомились с Полистовским заповедником. Презентации прошли в Великолукской сельскохозяйственной академии и в средней школе №13, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника.

На встречах сотрудник заповедника Светлана Никитина рассказала слушателям об удивительной природе Полистово-Ловатской болотной системы и о работе заповедника: научных исследованиях, охране территории и экологическом просвещении. На презентациях был организован показ фильма о познавательном туризме в Полистовском заповеднике и наиболее интересных видео с фото-ловушек, демонстрирующих жизнь дикой природы.

Ученики 7 классов, а также студенты 2-го и 3-го курсов ВГСХА особенно заинтересовались рассказом об экологических маршрутах, действующих в Полистовском заповеднике, и волонтерских программах. В этом году сотрудникам заповедника нужна помощь добровольцев в проведении научных исследований и экологических походов, уборке территории, фотосъемке и дизайне.

С сельхоз академией также планируется продолжить сотрудничество в проведении научных исследований и производственных практик студентов.

Светлана также напомнила посетителям презентаций о том, что в этом году Полистовский заповедник отмечает 25-летие, и пригласила всех в гости в качестве туристов, практикантов или волонтеров.



Напомним, что Полистовский заповедник – это особо охраняемая природная территория, расположенная в Бежаницком и Локнянском районах Псковской области. Заповедник был создан 25 мая 1994 года и сохраняет в естественном состоянии часть крупнейшей в Европе системы верховых болот – Полистово-Ловатской. Сегодня это один из немногих сохранившихся островков нетронутой дикой природы региона, который могут увидеть экотуристы.