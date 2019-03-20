Общество

Михаил Ведерников отчитал чиновников за отсутствие графика работ по ремонту ключевых объектов к Ганзе

Работы по ремонту здания Псковской областной универсальной научной библиотеки, стадиона «Машиностроитель» и здания будущего студенческого кампуса выполняются, но не так быстро, как хотелось бы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этот факт обратил внимание сегодня, 21 марта, на заседании организационного комитета по подготовке и проведению XXXIX Международных Ганзейских председатель регионального комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов.

Он сообщил, что комитет про строительству и ЖКХ рассчитывает, что к проведению Ганзейских дней планируется, что работы по приведению в порядок фасада, кровли и прилегающей территории Псковской научной библиотеки будут завершены.

Что касается бывшей гостиницы «Интурист», то здесь, по словам Сергея Грахова, завершены работы по реконструкции внешней теплотрассы. Сейчас осуществляются работы по благоустройству и монтажу ИТП.

«С 1 апреля подрядчик будет работать на объекте в две смены. С 25 марта к работам будет привлечено 130 человек, пока - только 70 человек. Основная проблема – у генподрядчика отсутствуют средства для авансирования, поэтому подрядчик начал строить за свои деньги», - рассказал чиновник.

Он отметил, что Ганзейским дням в Пскове блоки В и С студенческого кампуса готовы не будут. «Но мы планируем, что к июню будет готов блок А для приема делегации Молодежной Ганзы», - добавил Сергей Грахов.

На стадионе «Машиностроитель», по его словам, сейчас ведутся работы по обустройству административного здания с кассами, а также обустраиваются подлокотники и диафрагмы жесткости на малых и большой трибунах.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков уточнил, что в работах по стадиону отставания от графика нет. Тем не менее, подрядчик не предоставил графика работ со сроком сдачи объекта до 1 июня.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в свою очередь попросил по всем объектам предоставить реальные графики выполнения работ с шагом в неделю. «Очень плохо, что до сих пор не предоставлен график», - отчитал он чиновников.