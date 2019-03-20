Общество

Мы перешли в режим каждодневной работы с определенным результатом - Иван Цецерский о подготовке к Ганзе

О подготовке Пскова к проведению XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в 2019 году доложил сегодня, 21 марта, на заседании профильного оргкомитета глава города Иван Цецерский. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, градоначальник заявил, что на сегодняшний день свое участие подтвердили делегации из 79 городов.

«Решен вопрос визовой поддержки участников. Всем забронированы места в гостиницах Пскова. Прорабатываются вопросы движения общественного автотранспорта и организации стоянок автотранспорта, а также расположения точек общепита. По благоустройству, разработана схема санитарных зон и зон размещения мусорных контейнеров», - рассказал Иван Цецерский. При этом он отметил, что пока не решен вопрос с финансированием по уборке города в дни проведения Ганзейских дней в Пскове. На эти цели ориентировочно может потребоваться порядка 2 млн рублей.

Глава города поблагодарил ПсковГУ за выполнение договоренностей по подготовке волонтеров. Он отметил, что в настоящий момент ведутся переговоры с одним из сотовых операторов по спонсорству изготовления футболок для волонтеров. Однако есть вопрос, который пока не удалось решить. Он связан с питанием волонтеров. На эти цели необходимо выделить около 500 тысяч рублей, но источник финансирования пока не найден.

Еще один сложный вопрос, который еще только предстоит решить – ремонт или декорирование ряда зданий, в том числе, представляющих историческую и культурную ценность, в зоне праздничного пространства: 13 зданий областной или государственной собственности, 8 – частной и 13 муниципальной.

Сложной остается и проблема с уличным питанием. Городские власти проводили совещание с рестораторами и владельцами кафе, на котором они сообщили, что не могут справиться с таким объемом туристов. «Возможно, будем привлекать иногородних представителей общепита», - добавил градоначальник.

Отдельно Иван Цецерский остановился на оформлении праздничного пространства. «Разработан внешний вид сцен, входной группы в праздничное пространство, ветроустойчивых информационных баннеров, воздушных шаров и штандартов для различных городов-участников Ганзы. Три сценических площадки будут работать под эгидой областной администрации, 7 - под эгидой городской администрации. В праздничной программе будет участвовать 21 иностранный коллектив», - поделился глава города.

«Мы вошли в режим каждодневной работы, каждый день мы завершаем с определенным итогом», - заключил Иван Цецерский.