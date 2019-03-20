Общество

Имущественные вопросы рассмотрел профильный комитет гордумы Пскова накануне сессии

Сегодня, 21 марта, состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством Григория Стороненкова.

В ходе подготовки к очередной 21-й сессии депутаты рассмотрели 14 основных вопросов и 5 дополнительных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Парламентарии дали согласие автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» на предоставление в аренду движимого и недвижимого муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности (ул. Советской Армии, 56-б). Городскому культурному центру согласовали предоставление в аренду части здания для установки автоматов по изготовлению горячих напитков и продуктов питания в индивидуальных упаковках, школе №23 и Центру лечебной физкультуры и реабилитации - помещения под реализацию программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №50 «Красная шапочка» - помещение для осуществления деятельности по предоставлению услуг по фотосъемке.

Кроме того, парламентарии согласовали вопрос о предоставлении в аренду муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад компенсирующего вида №48 «Лучик» помещение для осуществления деятельности по экологическому образованию, муниципальному автономному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» - помещение для проведения разовых мероприятий просветительского и рекламного характера по заявкам физических и юридических лиц.

Также комитет поддержал вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пскова, касающихся карты градостроительного зонирования.

Согласованные на сегодняшнем заседании комитета вопросы будут внесены в повестку очередной 21-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится 27 марта.