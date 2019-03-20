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Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак до 13 пунктов

21.03.2019 21:27|ПсковКомментариев: 0

Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, до 13 пунктов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Алексея Беззубова.

«Обновленный перечень был основан на предложениях исполнительной власти, в том числе предложениях Российской кинологической федерации. На данный момент у нас уже более 100 замечаний от общественности, возможно, он будет еще корректироваться до окончания общественных слушаний. Сейчас осталось только 13 пунктов из 69 изначальных», - сказал он во время круглого стола в Госдуме, где обсуждались подзаконные акты к закону «Об ответственном обращении с животными».

Как пояснил Беззубов, в новом списке 12 пород и отдельным пунктом выведены метисы. Среди опасных МВД оставило такие породы и метисов, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов. Также в списке оказались гуль доги, питбульмастифы и «северокавказские собаки».

В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов. Среди них были, в частности, шарпей, ризеншнауцер и немецкая овчарка, а также ряд несуществующих пород, таких как «супердог», «овчарка Дауфмана» или «доберман Владека Рошины». Некоторые названия были написаны с ошибками или дублировали друг друга («бандог» и «бэндог», «корельская» и «карельская» медвежья собака», «грецкая» и «греческая» овчарки).

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поблагодарил МВД, так как все предложения организации были учтены при составлении нового списка. При этом кинолог отметил, что, по его мнению, опасных пород собак не существует, но есть отдельные агрессивные особи. Он также отметил, что «ответственность за поведение собаки в полном объеме несет ее владелец, и меры законодательного регулирования должны применяться не к собакам, а к владельцам, в случае необеспечения надлежащего поведения животного».

По его словам, у всех пород собак, признанных Международной кинологической федерацией, одним из основных требований к собаке является отсутствие агрессии к человеку. В дополнение президент федерации напомнил, что на многочисленных выставках собаки дают себя осматривать совершенно незнакомым людям. Это, по его мнению, результат многовековой селективной работы, а также работы хозяина по социализации животного. Голубев подчеркнул, что собака любой породы или без породы вообще может показать недопустимое поведение, если она имеет наследственное отклонение или не прошло специальный обучающий курс.

«В таком ключе определение "потенциально опасные собаки" может быть сформулировано как "собаки, которые не прошли обучения и не показали положительный результат при их тестировании на социальную адаптацию и безопасность», - отметил он.

В конце 2018 года президент РФ подписал закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон направлен на регулирование отношений в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Теги: #МВД #собаки
Источник: Псковская Лента Новостей
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