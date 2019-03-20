Общество

Около сотни участников собрала первая геоигра «Псков Ганзейский»

Около сотни участников собрал очный тур первой геоигры «Псков Ганзейский», состоявшийся в Пскове 20 марта. В мероприятии приняли участие команды школ № 9 им. А.С. Пушкина, № 24 и 47, МПЛ № 8, лицея «Многопрофильного» № 4, ПТЛ, Псковского областного колледжа искусств и Псков ГУ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, за соревнованиями следили начинающие фотокорреспонденты из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Оценивало состязание жюри посредством он-лайн видеотрансляции.





Участники геоигры «Псков Ганзейский» побывали в историко – архитектурном музее, Доме ремесел, в лавке бортника и в других интересных местах нашего древнего города. Увидели ковш, которым был награжден купец Сергей Поганкин за добросовестную службу в таможне. На каждом этапе команда выкладывала в сеть gifки.





Завершился квест совместным чаепитием, организованным при поддержке заместителя главы города Пскове Елены Полонской, Псковского хлебокомбината» и регионального движения «Свое».



Далее командам предстоит сделать творческое и домашнее задания. Их защита и окончательное подведение итогов состоится 5 апреля в актовом зале РЦДО ПОИПКРО.





«Геоигры очень интересные и увлекательные. Больше всего мне понравилось современная система поиска. И, конечно же, использование карты - онлайн, очень полезной для молодежи», - поделились в соцсетях мнением участники квеста.



Отметим, что это четвертые геоигры, проводимые в областном центре и первые на ганзейскую тематику. Каждый присутствующий получил специально заказанный значок с символикой 39-х Международных ганзейских дней.



Организаторами мероприятия выступили МПЛ №8 в сотрудничестве со школой №9 и ПОИПКРО.