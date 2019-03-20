Общество

150 млн рублей вложил холдинг «Евросиб» в проект по модернизации аэропорта Пскова

150 млн рублей вложил холдинг «Евросиб» в проект по модернизации аэропорта Пскова. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил собственник «Евросиба» Дмитрий Никитин.

Как напоминает издание, холдинг «Евросиб», основу бизнеса которого составляют железнодорожные перевозки и авторитейл, в конце прошлого года впервые вышел на рынок авиационного транспорта. В частности, компания купила контрольный пакет в «Псковавиа».

По словам Дмитрия Никитина, Псков может обслуживать до 200 тыс. Авиапассажиров. «Исторически аэропорт был "заточен" под перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, в ближайшее время могут добавиться сезонные отправки в Крым, города Черноморского побережья. Сейчас еженедельно три рейса в Москву обслуживает авиакомпания "Азимут". Частота этих перелетов может быть выведена на ежедневную основу», - пояснил собственник «Евросиба».

Ежегодно Псков посещает около 600 тыс. туристов, в том числе и с паломническими целями. Регулярное авиасообщение позволит этот поток увеличить, убежден Никитин. «Мы планируем развивать летную часть за счет привлечения партнеров-авиакомпаний, в первую очередь, ориентированных на развитие региональных авиаперевозок. Переговоры уже ведутся. С одной стороны, это будет способствовать расширению маршрутной сети и увеличению объема перевозок, с другой — даст толчок инвестированию в новые воздушные суда», - добавил Дмитрий Никитин.

Между тем, «Евросиб», по его словам, сможет сконцентрироваться на аэропортовой деятельности, модернизировать материальную базу, создать комфортные условия для пассажиров. «Финансовые ресурсы для решения этих задач уже заложены в бюджет. Мы вложили в проект около 150 млн рублей», - сообщил он.