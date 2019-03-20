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Общество

Более чем в 2 раза выросла подростковая преступность в Пскове

21.03.2019 22:14|ПсковКомментариев: 0

За 2 месяца 2019 года на территории города Пскова зарегистрировано 405 преступлений (в прошлом году – 403; рост составил 0,5 %). Раскрыто 248 преступлений (в прошлом году – 212, рост на 17 %). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, рост зарегистрированных преступлений связан с возбуждением большого количества уголовных дел по ст.159 УК РФ (мошенничество) (14 преступлений, в аналогичный период 2018 года - 5), а также с увеличением числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (рост с 69 до 101).

Зарегистрировано 1 преступление, предусмотренное ст. 105 УК РФ (убийство) (на уровне аналогичного периода 2018 года). Уменьшилось на 28 % число преступлений, предусмотренных ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) (с 7 до 5).

В январе - феврале 2019 года зарегистрировано 93 кражи (116), 2 грабежа (2), 4 разбоя (4).

Увеличилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними (с 8 до 19), а также преступлений, совершенных в общественных местах (с 140 до 181), что обусловлено ростом преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Уменьшилось количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, лицами ранее совершавшими преступления, лицами ранее судимыми,

В ходе проводимой работы по обеспечению достоверности государственной статистической отчетности прокуратурой города Пскова выявляются многочисленные нарушения в деятельности следователей и дознавателей на данном направлении деятельности.

По итогам работы за январь-февраль 2019 года прокуратурой города выявлено около 600 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики при учете преступлений. Наибольшее число выявленных нарушений связано с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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