Общество

Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных

Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению экспертов, этот шаг поможет снизить объемы финансовых поощрений госслужащих, улучшить деятельность госаппарата, а также сделать госслужбу более желанной работой.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что, в первую очередь, речь идет о награждениях и поощрениях, предусмотренных законодательством. Среди них почетные грамоты ведомства, поощрения правительства или президента, почетные звания и награждения знаками отличия, орденами и медалями.

Нематериальным поощрением также может стать публичная похвала, поздравления с праздниками, бесплатное обучение или размещение на «доске почета» в министерстве. Рекомендации Минтруда будут касаться чиновников, которые работают в федеральных министерствах и ведомствах или же в правительствах регионов. Методичку министры и губернаторы получат до конца июня 2019 года.