Общество

После вмешательства прокуратуры дедовичских сирот обеспечили благоустроенным жильем

Прокуратура Дедовичского района по обращению трех местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Дедовичского района не обеспечила сирот благоустроенным жилым помещением, в результате чего они вынуждены были длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исками к администрации Дедовичского об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решения суда исполнены, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в поселке Дедовичи.

Работа по защите прав и законных интересов социально незащищенных граждан продолжается.