Великолучане тонут в собственных домах

Великолучане, живущие около путепровода, плавают на лодках по своим участкам. Такая информация поступила на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Как сообщают горожане, после открытия движения по автодорожному путепроводу у жильцов частного сектора района Самара начались проблемы. В подвалах стоит вода, в колодцах для канализации вода превышает 1 метр, на участках вода поднялась до 50 сантиметров.
«Жители достали резиновые сапоги, разложили строительные поддоны, чтобы как-то выбираться из своих домов. В домах стоит сырость, дети не вылезают с больничных», - сообщается в жалобе.
Великолучане предполагают, что источник проблемы - несоблюдение ГОСТа при строительстве.
Ответственной за решение данной проблемы назначена и.о. главы администрации города Юлия Ярышкина.