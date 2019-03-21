Общество

Наложенный приставами запрет на недвижимое имущество побудил жителя Опочки выплатить долги на сумму 170 тыс. рублей

В ОСП Опочецкого и Красногородского районов в результате запрета на регистрацию земельного участка погашен долг по 9 исполнительным производствам на общую сумму в 170 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении жителя Опочецкого района на исполнении в территориальном отделе находится 9 исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу уполномоченных органов и кредитных организаций на сумму в 170 тысяч рублей.

В числе мер, примененных к должнику для побуждения его к оплате задолженности, было постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, а также запрет на недвижимое имущество, в том числе на земельный участок и расположенные на нем здание и сооружения, в одной из деревень Опочецкого района.

Побуждающим фактором для оплаты всего долга и стал наложенный запрет на недвижимое имущество должника. Гражданин не хотел, чтобы какое-либо его имущество находилось по запретами и ограничениями.

Как бы он не хотел оплачивать свои долги, погасить задолженность в 170 тысяч рублей пришлось в полном объеме. В настоящее время, все запреты и ограничения с имущества должника сняты. Исполнительные производства подлежат окончанию фактическим исполнением.