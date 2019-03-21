Общество

В Невеле сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии осуществляется прием граждан и юридических лиц

Управление Росгвардии по Псковской области информирует о том, что в городе Невеле по адресу: улица Энгельса, 25а сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии, осуществляется прием граждан и юридических лиц по вопросам оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00.

Дополнительные день приема: 3-я суббота месяца с 09:00 до 12:30.

Телефон для справок: (81151) 2-10-98.