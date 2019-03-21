Общество

В Великих Луках стартовала «Неделя детской и юношеской книги»

Под девизом «Будем читать!» стартовала городская «Неделя детской и юношеской книги» в Великих Луках. Неделя открылась 21 марта в Городском Доме культуры имени Ленина. В фойе работала библиотечная площадка, на которой были размещены выставки новых детских книг, рисунки читателей, игровая и веселая фотозона, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры города.

Для начальных классов школ № 6, 12, 13, 16, 17 и школы-интерната был подготовлен и проведен театрализованный праздник чтения «Книжное представление всем на удивление». Главные герои – артисты Дома культуры, которые показали интерактивный спектакль «У Лукоморья».

Концертные номера подарили участникам праздника воспитанники музыкальной школы. Ведущими праздника были сотрудники клуба, верные друзья библиотек Дмитрий Лавренов и Сергей Коротков. Лучших читателей детских библиотек поздравила заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦГБ им. М.И. Семевского» Лариса Терешина .



«Неделя» продлится с 21 марта по 2 апреля. Каждая библиотека подготовила свою программу. Главное задача - это удивить читателя, посоветовать нужную книгу и заинтересовать чтением.