Общество

Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Урбаноиды», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Это цикл передач, посвященных проблемам функционирования и развития города Пскова. Постоянные ведущие программы - Денис Кугай и Светлана Прокопьева.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - «Весна идет, весне дорогу».

Как выглядит Псков, переживший зиму? Куда сошел асфальт и откуда столько мусора? Если вам есть, что сказать по обсуждаемой теме, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.