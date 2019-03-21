Общество

Подведены итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Сотрудниками полиции совместно с заинтересованными ведомствами и волонтерами проведены профилактические мероприятия. В рамках первого этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», который проходил в период с 11 по 22 марта, осуществлен комплекс профилактических мероприятий в образовательных учреждениях региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках акции сотрудниками УКОН УМВД организованы встречи со студентами ряда средних специальных учебных заведений областного центра, в ходе которых молодым людям рассказали о наркоситуации в регионе. В частности, речь шла о получившем распространение так называемом бесконтактном способе сбыта наркотических средств и психотропных веществ с использованием Интернета. Наркосбытчики активно действуют в молодежной среде, поэтому нередко в преступную деятельность вовлекаются именно студенты.

Полицейские информировали об установленной законом ответственности за участие в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, а также раздавали памятки с указанием контактных телефонов, которыми можно воспользоваться в случае, если стали известны факты употребления или распространения наркотиков.

С учетом проникновения бесконтактного способа сбыта наркотических средств и психотропных веществ в малые города области в период проведения акции сотрудники УКОН УМВД совместно с волонтерами антинаркотического движения осуществляли профилактические выезды в образовательные учреждения области.

Так, в средней общеобразовательной школе № 9 и в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» Великих Лук при поддержке представителей проекта «Антивирусная эстафета» проведены мероприятия антинаркотической направленности среди учащихся 10-11 классов, а также различные игровые тренинги. В Плюсском и Струго-Красненском районах сотрудники управления совместно с представителями редакции молодежного журнала «FORUM» организовали выезды, в рамках которых провели информационные тренинги для учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных школ.

В период акции «Сообщи, где торгуют смертью!» профилактическая работа осуществлялась во многих районах. В средних общеобразовательных учреждениях Опочецкого, Невельского, Печорского, Псковского, Пушкиногорского районов сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных ОМВД совместно с представителями ПДН были проведены встречи с подростками. Ребятам рассказывали об опасности, которой они подвергают себя, соглашаясь попробовать наркотики. Речь шла о признаках употребления наркотиков, а также о видах наркотической зависимости. В школах демонстрировался социальный фильм «НЕзависимость», в основу которого вошли реальные истории некоторых жителей Псковской области.

В мероприятиях, организованных полицейскими и их помощниками, приняли участие в общей сложности порядка 1500 студентов и учащихся образовательных учреждений.