Общество

Книжная ярмарка «Читай - не останавливайся!» пройдет в Пскове

Библиотеки Пскова 25 марта в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги приглашают на книжную ярмарку «Читай – не останавливайся!». Для дошкольников в 10:00 мероприятие начнется с познавательного занятия и мастер-класса «Матрешка - кукла с секретом». С 11:00 всех желающих ждут мастер-классы в режиме нон-стоп, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.

В программе семинара «Читай не останавливайся»: встреча с детским писателем, номинантом всероссийского конкурса «Поэт года» Снежаной Родионовой, «Библиоигры» - презентация виртуальной игротеки по современным детским книгам и творчеству писателей и книг-юбиляров презентация виртуальной экскурсии «Ганзейский Псков».