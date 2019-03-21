Общество

Эффективное средство для лечения гепатита С оперативно доставит из Индии сервис HCV24

Если раньше гепатит С считался практически неизлечимой болезнью, то сегодня существует средство, которое позволяет вылечить ее почти что со стопроцентной вероятностью. Это уникальный препарат, разработанный всего лишь шесть лет назад – Софосбувир. До этого в лечении использовались медицинские средства, которые гарантировали позитивный результат в 50-60% случаев.

Поначалу он продавался по чрезвычайно высокой цене. Его можно было достать только через многочисленных посредников, но уже через несколько лет индийские фармацевты сделали его доступным и для малоимущих слоев населения. Софосбувир в Индии производится под отдельной лицензией и является полностью сертифицированным аналогом оригинального медпрепарата. Цена софосбувира доступна, его можно приобрести у официального поставщика в России – сервису HCV24.

Как правило, софосбувир назначают в комплексе с велпатасвиром, в этом случае эффективность терапии повышается. Поэтому индийские производители создали комбинированные препараты, в которые входят оба лекарства, например, велпанат. Купить Velpanat можно на том же сайте HCV24.

Многие люди задаются вопросом, где можно приобрести Софосбувир по максимально доступной цене. Некоторые пытаются самостоятельно выйти на производителя, кто-то пользуется услугами посреднических компаний. Но все эти способы приобрести спасительное лекарство имеют как минимум один существенный недостаток - нет никаких гарантий, что под видом не самого дешевого медпрепарата покупателю подсунут пустышку. Ведь дистанционная покупка за рубежом чем-то похожа на рулетку: повезет - не повезет.

При заболевании гепатитом С нет времени на возню с посредниками. Любое промедление и затягивание с лечением чревато непредсказуемыми осложнениями. Если болезнь еще не вошла в критическую фазу, такую как цирроз, то следует обеспокоиться заранее. Лечение на ранних фазах развития заболевания позволит быстрее его преодолеть, а значит, меньше потратиться на лекарства.

Сервис HCV24 пользуется заслуженным признанием среди многих россиян. Несколько тысяч больных гепатитом соотечественников уже приобрели Софосбувир напрямую из Индии и навсегда избавились от проблем с печенью. Сегодня это вполне здоровые и счастливые люди. Многие из них оставляют на сайте сервиса свои благожелательные отзывы и рекомендуют другим бывшим коллегам по несчастью не медлить с покупкой Софосбувира и срочно начинать лечение.

Всего до 10 рабочих дней уйдет на поставку лекарства от гепатита С из Индии. Впрочем, существует возможность ускорить доставку – самолетом медпрепарат прибудет в Москву всего за 1-3 суток. Сделать заказ можно на сайте сервиса, или позвонив по указанным там телефонам.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста