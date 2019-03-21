Общество

В ОМВД России по городу Великие Луки прошло заседание Общественного совета

В ОМВД России по городу Великие Луки прошло заседание Общественного совета, которое открыл председатель Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Валерий Муравьев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, перед собравшимися выступил начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Дмитрий Кислицин. Он познакомил общественников со складывающейся в городе криминогенной ситуацией. Дмитрий Кислицин отметил необходимость организации совместной профилактической работы общественности и полиции в борьбе с дистанционными формами мошенничества. Говорилось также, что по сравнению с предыдущим годом сократилось число выявленных в городе денежных купюр с признаками подделки.

С докладом выступил начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Денис Долганов. Он подчеркнул, что одной из ключевых задач сегодня является обеспечение снижения числа противоправных деяний в молодежной среде и повышение эффективности профилактической работы. И свой вклад в эту деятельность вносят представители общественности.

Сотрудники ОПДН ОМВД России по городу Великие Луки на постоянной основе проводят профилактические встречи в образовательных учреждениях. К примеру, в 2018 году в учебных заведениях города стражами порядка прочитано более девятисот лекций на правовые темы, в том числе по профилактике наркомании и алкоголизма. Совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних, отдела опеки и попечительства города Великие Луки организован 21 рейд по проверке лиц, состоящих на учете. И эта работа приносит свои положительные результаты.